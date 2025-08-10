初日特選を制した原田研太朗が二次予選10Rも林慶次郎の逃げを捲りで粉砕。捲り2連発で準決勝行きを決め、ここまでは強さが際立っている。「G3でピンピンは久しぶり。だんだんいい頃の感じに近づいている」と手応え。準決勝は林兄弟には当てないかと予想したが、12Rで林大悟と激突。林大は二次予選12R同様に立部楓真の番手回り。原田がいるだけに、今度は林大もタテに踏むか。【7R】坂田康季が前々に踏んで宮本隼輔の連勝も。（