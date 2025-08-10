きのう、石川県の海水浴場で、ベトナム人の男性が流され行方が分かっていません。きのう午後5時すぎ、石川県の内灘海水浴場で、海水浴をしていた外国籍の男性3人が流されました。海上保安部によりますと、2人は自力で浜辺に戻りましたが、ベトナム国籍の20代男性の行方が分かっていないということです。現場ではこれまでにも、沖合に向かう強い流れ「離岸流」による事故が発生しています。サーファーの男性「下半身だけ持っていか