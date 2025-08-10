ISS（国際宇宙ステーション）に長期滞在していた宇宙飛行士の大西卓哉さんが地球への帰還を果たしました。大西さんら4人の宇宙飛行士を乗せたスペースXの宇宙船「クルードラゴン」は日本時間8月10日午前0時半すぎ、パラシュートを使いながら降下しアメリカ・カリフォルニア州沖に着水しました。地球への帰還を果たした大西さんは、宇宙船から出る際にスタッフに手を振るなど元気な様子を見せていました。大西さんは2025年3月から約