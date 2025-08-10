関西ジュニア・ＡｍＢｉｔｉｏｕｓが９日、全１２都市で開催する初の全国ホールツアー「ＡｍＢｉｔｉｏｕｓＬＩＶＥ２０２５初めまして全国ツアーＡｍＢｉｔｉｏｕｓをよろしくお願いシャス。」の東京公演を東京・ＫａｎａｄｅｖｉａＨａｌｌで行った。ツアーは３日に東京で開幕。１１月２３日の広島公演までの全４５公演で約８万４０００人を動員する予定となっている。特別な世界観で魅了した。ライブはストーリー