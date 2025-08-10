タレントの辻希美（38）が9日、自身のインスタグラムで、8日に第5子となる女児を出産したことを発表した。母子ともに健康で「これからは家族7人になり、さらににぎやかになりますが、温かく見守っていただけるとうれしいです」とつづった。07年に俳優の杉浦太陽（44）と結婚し、同年に第1子女児、10年に第2子男児、13年に第3子男児、18年に第4子男児を出産。女児はインフルエンサーとして活躍中の長女・希空（のあ、17）以来