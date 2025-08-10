歌手で俳優の福山雅治（５６）が９日、故郷・長崎市のハピネスアリーナで、同市の山王神社に現存する被爆クスノキを題材にした楽曲「クスノキ―５００年の風に吹かれて―」の歌唱を行った。この日は長崎に原子爆弾が投下されてから丸８０年の節目。歌唱の模様はＮＨＫ「ＭＵＳＩＣＧＩＦＴ」で生中継され、長崎から全国に平和への思いを届けた。故郷にとって特別な日に、平和への祈りを歌声に乗せた。会場を埋め尽くした５０