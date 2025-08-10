韓国の音楽事務所「ＳＭエンタテインメント」に所属するアーティスト１６組６５人による音楽フェス「ＳＭＴＯＷＮＬＩＶＥ」の東京公演初日が９日、東京ドームで行われた。Ｋポップの新旧スターが集結し、事務所創立３０周年と日本での同フェス開催１５年目の節目に全５１曲を披露。４万７５００人と喜びを分かち合った。日本デビュー２０周年をファンに感謝した東方神起のユンホ（３９）は「今まで見たことがない、名曲をリ