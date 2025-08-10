◆米大リーグドジャース５―１ブルージェイズ（８日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が８日（日本時間９日）、本拠地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」で出場。通算２１８勝のレジェンド右腕Ｍ・シャーザー投手（４１）からマルチ安打を放つなど、３安打の固め打ちを見せた。猛打賞は６月１５日の本拠地・ジャイアンツ戦以来４４試合ぶり、今季９度目となった。現役