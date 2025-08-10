韓国男性デュオ「東方神起」が9日、東京ドームで開催された所属事務所のコンサート「SMTOWNLIVE」に出演した。日本デビュー20周年の東方神起による「RisingSun」で幕を開けると、総勢16組65人のアーティストが会場を盛り上げた。開演前の会見では、親交のあるお笑いコンビ「ナインティナイン」が乱入する場面も。ユンホ（39）は岡村隆史（55）に「今日は夏フェスだから盛り上げてください！」と客席からパワーを送るように