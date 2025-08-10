◇明治安田J1リーグ第25節横浜M0−1東京V（2025年8月9日味スタ）横浜Mは今季初の3連勝とはならなかった。93年5月15日のJリーグ開幕戦カードでもある伝統の一戦に勝利すれば、4月9日の川崎F戦以来、約4カ月ぶりの降格圏脱出だったが、0―0の後半17分に失点。攻撃陣は4試合ぶり無得点と沈黙し、大島監督は「このような試合にしてしまった自分の未熟さを感じている」と受け止めた。残り13試合。喜田は「土俵際。もちろん