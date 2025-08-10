【モデルプレス＝2025/08/10】関西ジュニアの7人組グループ・AmBitious（アンビシャス）が、8月3日から東京・Kanadevia Hallを皮切りに全国12都市で「AmBitious LIVE 2025 初めまして全国ツアー AmBitiousをよろしくお願いシャス。」を開催。ここでは8月9日昼公演のライブレポートをまとめる。＜※一部セットリスト・演出に触れている部分あり＞【写真】AmBitious、火花散るステージで迫力パフォーマンス◆「AmBitious LIVE 2025