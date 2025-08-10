◇女子ゴルフツアー北海道meijiカップ第2日（2025年8月9日北海道札幌国際CC島松C（6642ヤード、パー72））第1ラウンドの残りと第2ラウンドが行われた。前週AIG全英女子オープンでメジャー初優勝を飾った山下美夢有（24＝花王）は第1ラウンド、第2ラウンドとも70で回り、通算4アンダーの15位となった。首位とは5打差。第1ラウンド66で単独首位発進の森田遥（29＝フリー）が第2ラウンドを69で回り、9アンダーでトップを守っ