大谷の父・徹さんが監督を務める中学生の硬式野球チーム「金ケ崎リトルシニア」（岩手）が「奥州市代表チーム」として、ロサンゼルス近郊のノース高（トーランス市）1年チームと親善試合を行い、15―3で勝利した。徹さんは「子供たちには良い経験。この年齢で来て試合ができるのは幸せ」と感慨深げだった。親善試合は10日（日本時間11日）まで2試合ずつ、計6試合。10日はトーランス市側の要請で現地の9、10歳の子供たちに野球