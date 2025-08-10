韓国の大手芸能事務所「SMENTERTAINMENT」が9日、東京ドームで所属アーティストによるコンサート「SMTOWNLIVE2025inTOKYO」を開催した。東方神起やSUPERJUNIOR、EXO、SHINee、RedVelvet、aespaなど売れっ子アーティスト16組が出演。総勢65人で、事務所の創立30周年を盛り上げた。開演前には、記者会見も実施。フジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）の撮影で、お笑いコンビ「ナインティナイ