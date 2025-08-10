東方神起やａｅｓｐａなど、ＳＭエンターテインメント所属の人気アーティストたちが大集結した「ＳＭＴＯＷＮＬＩＶＥ２０２５ｉｎＴＯＫＹＯ」の初日公演が９日、東京ドームで行われた。今回の「ＳＭＴＯＷＮＬＩＶＥ」は９日〜１０日の２日間で約９５０００名を動員予定。総勢１６組６５名が熱いパフォーマンスで魅了した。今年日本デビュー２０周年を迎えた「東方神起」はオープニングとラストに登場。「Ｒｉｓ