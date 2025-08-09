筆者の知人A子は、若い頃姑に辛く当たられた経験から、自分の嫁に対しては優しく接する事を何よりも大切にしてきたそうです。今回はそんな思いやりが思わぬ誤解を生んでしまったA子のお話をご紹介します。 気を遣ってお互い笑顔。これが理想の関係だと思っていたけど……。 「嫌な思いをさせない」と言う気遣いはもちろん大切だけれど、それだけでは伝わらない気持ちをきちんと言葉にして素直に伝え合う。そうするとこん