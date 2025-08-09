子どもの成長って本当に早いんですね。そして同じように、自分も親として成長しなくちゃいけないなと、筆者が改めて考えさせられる出来事がありました。 息子の希望通り、料理を作ることに もうすぐ4歳になる私の息子は、工作や絵を描くなど、何かを作り出すのが好きな子でした。テレビでお料理番組を見てからは、「お料理したい！」の一点張り。 そうして私は子ども用包丁を買い、一緒に料理をすることになったのですが……