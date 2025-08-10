関西ジュニア内グループ「AmBitious」が9日都内で、初の全国ホールツアー「AmBitious LIVE 2025初めまして全国ツアーAmBitiousをよろしくお願いシャス。」東京公演を行った。グループの武器のダンスを生かし、全27曲を披露。11月の千秋楽まで12都市、全45公演で約8万4000人を動員する。開演前から「アンビ！」「アンビ！」と熱い声援が飛び交った。大歓声の中、永岡蓮王（19）が「これから日本を震わすアイドル、AmBitiousです