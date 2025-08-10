長崎への原爆投下から80年となった9日、歌手で俳優の福山雅治（56）が故郷・長崎市で平和を願った。現存する「被爆クスノキ」を題材に作詞作曲した楽曲「クスノキ」を、平和祈念式典で地元の小学生たちが合唱。福山もNHKの音楽番組「MUSIC GIFT 2025〜あなたに贈ろう希望の歌〜」に中継で出演し、5000人の合唱隊とともに「クスノキ−500年の風に吹かれて−」を祈りを込めて歌唱した。◇◇◇節目の日を地元長崎