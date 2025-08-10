グローバルグループ・aespaが9日、東京ドームで開催された、韓国の大手芸能事務所・SM ENTERTAINMENT所属アーティストが集結するライブイベント『SMTOWN LIVE 2025 in TOKYO』初日公演に出演した。【写真】『SMTOWM LIVE』会見に乱入？挙手して質問するナインティナイン公演前に行われたフォト＆トークセッションには、ジゼルが参加。「Whiplash」の”スーパージゼルタイム”を認知しているか問われると、「はい…」と照れ笑い