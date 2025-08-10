[8.9 ¿ÆÁ±»î¹ç ¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹ 0-0 ¥½¥·¥¨¥À]MFµ×ÊÝ·ú±Ñ½êÂ°¤Î¥½¥·¥¨¥À¤Ï9Æü¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ÈÅ¨ÃÏ¤Ç¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¤¡¢0-0¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï4-2-3-1¤Î±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤Ç¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó½Ð¾ì5»î¹çÌÜ¤Ç½é¤á¤Æ90Ê¬´ÖÏ¢Â³¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢1½µ´Ö¸å¤Î³«ËëÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤¿¡£º£·î16Æü¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤È¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬³«ËëÀá¤ò¹µ¤¨¤ë¤Ê¤«¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¥×¥ì¥·¡¼¥º¥óºÇ½ªÀï¡£¥ß¥é¥ó¥Ç¥¹¤«¤é¤Î¥í¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Çº£µ¨Éüµ¢