気象台は、午前2時32分に、大雨警報（土砂災害）を萩市、防府市、下松市、周南市、阿武町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】山口県・萩市、防府市、下松市、周南市、阿武町に発表 10日02:32時点西部、中部、北部では、10日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。西部、北部では、10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■下関市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くに