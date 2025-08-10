気象台は、午前2時26分に、大雨警報（浸水害）を田川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】福岡県・田川市に発表 10日02:26時点福岡、北九州、筑豊地方では、10日夜遅くまで土砂災害に、10日朝まで低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■北九州市□大雨警報・土砂災害10日夜遅くにかけて警戒・浸水10日朝にかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報10日朝にかけて警戒