ベルギーリーグの強豪ヘンクは現地８月９日、フランス２部に降格したスタッド・ドゥ・ランスから、日本代表MF伊東純也を獲得したと発表した。契約期間は2028年６月までの３年間。移籍市場に詳しいベルギーのサッシャ・タバリエリ記者の事前報道によれば、移籍金は300万ユーロ（約５億円）。32歳の日本代表アタッカーは、19年冬から22年夏にS・ランスに移籍するまで、３年半にわたってヘンクでプレー。４シーズンぶりの古巣復