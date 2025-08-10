福岡県では9日夜、非常に激しい雨が同じ場所で降り続く線状降水帯が発生しました。福岡県宗像市では日付が変わった10日、観測史上最大となる1時間に76.5ミリの非常に激しい雨を観測しました。■1時間雨量（10日午前1時40分まで）宗像市76.5ミリ（観測史上最大）行橋市40.0ミリ北九州市小倉南区（東谷）36.0ミリ北九州市八幡西区33.5ミリ北九州市小倉南区（空港北町）28.0ミリ※1時間降水量の目安△30ミリ以上～50ミリ未満（