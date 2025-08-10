「ドジャース５−１ブルージェイズ」（８日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手（３１）は本拠地でのブルージェイズ戦に「１番・指名打者」で出場し５打数３安打、２得点をマーク。五回には右中間二塁打を放ち、ベッツの逆転２ランをお膳立てした。３安打したのは６月１５日以来、４４試合ぶり。今月は７試合全てで安打を放ち、そのうち４度が複数安打。打率を約１カ月ぶりに２割８分台に戻した。逆転劇の始まりは大谷