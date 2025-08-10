名古屋市昭和区の会社役員の住宅に侵入し、現金およそ3000万円を盗んだ疑いで、無職の３７歳の男が逮捕されました。 逮捕されたのは、名古屋市昭和区の無職、藤田宜宏容疑者（37）です。 警察によりますと藤田容疑者は、先月26日、昭和区内に住む会社役員の男性（55）の住宅に侵入し、現金およそ3000万円を盗んだ窃盗の疑いが持たれています。 男性が「帰宅したら居間の窓ガラスが割られ、保管していた現金が無くなった」と警察