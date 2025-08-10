気象台は、午前1時53分に、大雨警報（土砂災害）を唐津市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】佐賀県・唐津市に発表 10日01:53時点北部では、土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■唐津市□大雨警報【発表】・土砂災害11日未明にかけて警戒（以後も警戒必要）・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間10日未明