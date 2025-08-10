ベルギー1部ゲンクは9日（日本時間10日）、フランス2部スタッド・ランスの日本代表MF伊東純也（32）の獲得を正式発表した。19年2月からSランスに移籍した22年夏までゲンクに在籍しており、3年ぶりの古巣復帰となる。地元メディアによれば、移籍金は300万ユーロ（約5億1300万円）とみられる。伊東はかつて在籍した約3年半で公式戦145試合に出場し、29得点41アシストを記録、中心選手として活躍した。慣れ親しんだ古巣から来年