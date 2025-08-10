8月9日の夜、静岡県伊豆の国市田中山で牛舎を全焼する火事がありました。 【写真を見る】牛舎で火災 約20頭の牛が焼け死んだか＝静岡・伊豆の国市 けが人はいませんでした。 8月9日午後6時46分頃、伊豆の国市田中山で「黒い煙が上がっている」と近隣住民から消防に通報がありました。 火事があったのは、伊豆の国市田中山の牛舎で、木造の牛舎を全焼し、約4時間後に火は消し止められました。 警察などによりますと、牛舎には