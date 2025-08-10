◇インターリーグレッドソックス10―2パドレス（2025年8月8日サンディエゴ）レッドソックスの吉田が投手から今季初の本塁打を放った。8―2の9回無死一塁で救援右腕レイノルズの高め直球を捉えた。右中間席への2号2ラン。7月30日の今季1号は大差で登板した野手から放ったものだった。4回無死満塁の絶好機では中犠飛で先制点をもたらした。この回4点を奪って流れをつかみ、10安打10得点で大勝。「日々、試行錯誤しながら