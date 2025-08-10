マリナーズは8日（日本時間9日）、イチロー会長付特別補佐兼インストラクター（51）がアジア人で初めて米野球殿堂入りしたことを祝うイベントを開催した。殿堂博物館に展示されていたレリーフが本拠地球場で一般公開され、写真撮影するファンが長い列をつくった。9日（同10日）には背番号51の永久欠番セレモニーが行われる。レイズ戦前には長年通訳を務めるアラン・ターナーさん（48）が始球式を行い、イチロー氏が捕手役で