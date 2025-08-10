右肩痛で負傷者リスト入りしているドジャースの佐々木が離脱後3度目となるライブBP（実戦形式の打撃練習）に登板し、イニング間を想定したインターバルを2度挟んで46球を投げた。マイナー選手ら延べ9人に対し安打性の打球は1本で、2三振1四球だった。デーブ・ロバーツ監督は「速球は良かったし、フォークも時折良かった。欲しかった成果は得られた」と話した。昨季まで日本ハムでプレーし、現在は古巣ブルージェイズの運営補