◇ナ・リーグメッツ2―3ブルワーズ（2025年8月8日ミルウォーキー）メッツの千賀はメジャー最高勝率（.617）を誇る相手に4回1/3を2安打3失点（自責点1）で4敗目を喫した。2―0の5回、先頭のぼてぼてのゴロを捕り損ね、失策で出塁を許す。次打者チュラングの初球カットボールが甘く入って同点2ランを浴びた。さらに2四球と捕手の打撃妨害で1死満塁とされ、交代を告げられた。「ミスというのがこういう負けにつながる。野