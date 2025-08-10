◇インターリーグドジャース5―1ブルージェイズ（2025年8月8日ロサンゼルス）ドジャースは来場者に、同じロサンゼルスを本拠とするNBA・レイカーズで伝説的名選手だった故コービー・ブライアントさんのボブルヘッド人形を配布した。バネッサ夫人、長女ナタリアさん、四女ココさんが見守る中、三女ビアンカさんが始球式を務め、捕手役のフリーマンに投げ込んだ。ブライアントさんは次女ジアナさんとともに、20年1月にヘ