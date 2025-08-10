東京・足立区で8月9日夕方、倉庫2棟が全焼する火事がありました。9日午後4時半すぎ、足立区鹿浜の住宅街で火事があり、倉庫2棟が全焼し、隣接する住宅の外壁などあわせて6棟が燃えました。けが人はいなかったということです。警視庁は、倉庫内から火が出た可能性があるとみて当時の状況を詳しく調べています。