お盆休み2日目の8月10日も高速道路では渋滞が予想されています。日本道路交通情報センターによりますと、関東の高速道路で予想されている渋滞はいずれも下りで、中央道・相模湖インターチェンジ付近で午前6時頃に45キロ、東北道・矢板北パーキングエリア付近で午前9時頃に35キロなどとなっています。最新の交通情報を確認してください。