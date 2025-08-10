石破首相は、アメリカから帰国した赤沢経済再生担当相と会談し、関税措置を巡る協議について報告を受けました。関税交渉のための9回目となる訪米を終え、8月9日に羽田空港に到着した赤沢経済再生相は午後7時頃、首相公邸に入りました。石破首相との会談は、林官房長官らも同席し、約1時間半にわたり行われました。赤沢経済再生相は「訪米の報告をしました。（石破首相からは？）お疲れさまっていう感じでした」と述べました。また