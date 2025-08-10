9日午後、愛知県豊田市にあるトヨタ自動車系列のばねメーカー中央発條の工場で火事があり、機械1台とダクトが燃えました。 【写真を見る】中央発條藤岡工場で機械とダクトが燃える夏休みの設備の点検中に出火愛知・豊田市 警察と消防によりますと、9日午後1時半頃、豊田市深見町の中央発條藤岡工場で「煙が上がっている」と工場の関係者から消防に通報がありました。 現場の作業員が初期消火にあたり、消防車が