5か月間にわたって国際宇宙ステーションに滞在していた宇宙飛行士の大西卓哉さんが無事、地球に帰還しました。今年3月からISS=国際宇宙ステーションに滞在していた大西卓哉さんら4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船「クルードラゴン」が日本時間10日午前0時半すぎ、アメリカ・カリフォルニア州の沖合に着水しました。大西さんはISSを離れる際に、SNSに「長期滞在中、応援して下さった皆さま、本当にありがとうございました」などと投稿