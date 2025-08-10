8月9日夜、福岡県で線状降水帯が発生し、気象庁は土砂災害などへの厳重な警戒を呼びかけています。前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、九州北部では非常に激しい雨が降り続いていて、気象庁は9日午後11時50分頃、福岡県に線状降水帯が発生したと発表しました。新宮町や福津市では1時間に100ミリ以上の猛烈な雨を観測したとして、記録的短時間大雨情報が発表されたほか、福岡県や山口県の一部に土砂災害警戒情報が