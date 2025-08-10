２日に行われたプロボクシングの後楽園ホール興行の日本ライト級挑戦者決定戦の試合後に急性硬膜下血腫で開頭手術を受けていた浦川大将さん（帝拳）が９日午後１０時３１分に死去した。２８歳だった。日本ボクシングコミッション（ＪＢＣ）が発表した。日本ライト級４位の浦川さんは、日本ライト級挑戦者決定戦で同級５位・斎藤陽二（２９）＝角海老宝石＝と対戦し、８回ＴＫＯ負け。７回終了までジャッジ３者が１〜３ポイント