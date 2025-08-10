気象庁は、福岡県に線状降水帯が発生したと発表しました。土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。福岡地方と北九州地方では、線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。福岡県新宮町付近ではきのう午後11時40分までの1時間におよそ120ミリ。福津市付近ではきょう午前0時までの1時間におよそ110ミリの猛烈な雨が降り、「記録的短時間大雨情報」が発表されました。きょう午後6時までの24時間降水量は