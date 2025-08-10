ISS＝国際宇宙ステーションに長期滞在していた日本人宇宙飛行士の大西卓哉さんを乗せた宇宙船が、アメリカ・カリフォルニア沖に着水しました。日本人宇宙飛行士の大西卓哉さんら4人の宇宙飛行士を乗せた宇宙船「クルードラゴン」は、日本時間10日午前0時半頃、上空でパラシュートを開いて減速しながらアメリカ・カリフォルニア州の沖合に着水しました。この後、メディカルチェックを受けることになります。4人は日本時間9日午前7時