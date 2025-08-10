9日午後3時半ごろ、沖縄県本部町にある水納ビーチの遊泳区域外で、大阪府の神原耕治さん（54）がうつぶせの状態で浮いているのを、近くを航行していた水上オートバイの操船者が見つけた。名護海上保安署によると、神原さんは溺れたとみられ、搬送先の病院で死亡が確認された。神原さんは家族や友人と観光のため水納島に滞在し、午後3時ごろに水納ビーチを訪れていたという。