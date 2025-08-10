気象庁によりますと、10日、線状降水帯が福岡地方にくわえ、北九州地方にも広がりました。福岡県の福岡地方と北九州地方では、活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生し、非常に激しい雨が降り続いています。気象庁は、災害の危険度が急激に高まっているとして、緊急の情報を出し、厳重な警戒を呼びかけています。