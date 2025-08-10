パラシュートを開いて着水に向かう宇宙船クルードラゴン＝9日、米カリフォルニア州沖（JAXA/NASAの中継から）【ワシントン共同】宇宙航空研究開発機構（JAXA）の大西卓哉飛行士（49）ら4人が搭乗した宇宙船が9日昼ごろ（日本時間10日未明）、米カリフォルニア州の沖合に着水し、約5カ月ぶりに地球に帰還した。大西さんは国際宇宙ステーション（ISS）を8日午後出発。X（旧ツイッター）に「長期滞在中、応援してくださった皆さま