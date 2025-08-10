「卓球・ＷＴＴチャンピオンズ」（９日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子シングルス２回戦が行われ、昨夏のパリ五輪代表の張本美和（木下アカデミー）が、同五輪銅メダルの早田ひな（日本生命）との日本人対決に２−３で敗れ、敗退となった。早田がゲームを先取すれば、すぐに張本美が取り返す。エースとホープの戦いは大接戦が続いた。もつれ込んだ最終ゲーム。張本美が意地を見せ、４−２とリードした。ただ、ここで早田が負傷して