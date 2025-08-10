ステージに「Overture」が流れ出すと、夜の会場に揺れる無数のペンライトが色鮮やかに煌めく。メンバーが姿を現すと、待ちわびた観客の歓声が一斉に広がり、1曲目「ぱじゃまぱーてぃー！」がスタート。軽やかなリズムと遊び心たっぷりの振り付けで、序盤から空気を明るく染め上げるSWEET STEADY。観客のクラップがビートと重なり、ステージとの一体感が早くも生まれていた。◆ライブ写真続く「Call me, Tell me」は、にぎやかな4つ