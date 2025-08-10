【ワシントン＝中根圭一】宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の大西卓哉さん（４９）ら日米露の宇宙飛行士４人を乗せた米スペースＸの宇宙船クルードラゴンは、９日午前１１時３３分頃（日本時間１０日午前０時３３分頃）、米カリフォルニア州沖に着水した。大西さんは３月から始まった国際宇宙ステーション（ＩＳＳ）での長期滞在を終え、地球へ無事に帰還した。大西さんのＩＳＳ滞在は２０１６年以来２度目で、４月に日本人３